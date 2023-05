Metal Church: Mit neuer Kraft zu alter Stärke

auch interessant

Metal Church werden am 26. Mai ihr 13. Studioalbum CONGREGATION OF ANNIHILATION veröffentlichen. Das neue Album ist die erste Scheibe seit dem Tod von Frontmann Mike Howe, welcher im Juli 2021 verstarb.

Die Platte wird die Bewährungsprobe für den neuen Mann am Mikro, Marc Lopes (Ross The Boss). Die neuen Songs sollen eine Rückkehr zu den musikalischen Wurzeln der Band sein.

Metal Church: Zurück zu den Wurzeln

In einem kürzlichen Interview beschrieb Gründungsmitglied Kurdt Vanderhoof das neue Werk als „aggressiver und stilistisch mehr zurück zu unseren Thrash-Wurzeln“. Der härtere Sound sei wie folgt zustande gekommen: „Mike und ich hatten gerade mit dem Schreiben und der Arbeit an einem neuen Album begonnen. Dann starb er, und in den anschließenden Monaten musste ich entscheiden, ob ich überhaupt weitermachen will.

Als wir anfingen, mit Marc zu arbeiten, war seine Stimme und sein Vortrag deutlich aggressiver, und das schien mir ein guter Weg zu sein. Ich wollte keinen Mike-Klon, es sollte ein neues Kapital werden.“

Neue Ära

Auf die Frage, ob Marc dem Sound von Metal Church eine neue Dimension hinzufügt, sagte Kurdt: „Ja, absolut. Er bringt definitiv sein eigenes Ding mit ein. Aber er ehrt auch sehr die Vergangenheit und unseren Sound. Er versteht, was Metal Church musikalisch ausmacht.“

Der neue Fronter Marc Lopez vermeldet: „Wenn dies meine Ära der Band ist, dann muss ich das tun, was ich am besten kann. Mike zu imitieren, wird niemandem etwas nützen.“ Mehr Metal Church gibt es in unseren kommenden Juli-Ausgabe, welche am 17. Mai erscheint. METAL HAMMER-Autor Marc Halupczok hat die legendäre Band interviewt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.