Metal Church stellen offiziell neuen Sänger Marc Lopes vor

Die Vögel zwitscherten es zuletzt bereits von den Dächern, nun haben es Metal Church offiziell bestätigt: Marc Lopes steigt bei der Band ein. Der Sänger steht unter anderem bei Ross The Boss und Let Us Prey am Mikrofon und ersetzt nun Mike Howe, der sich am 26. Juli 2021 das Leben nahm. Im zugehörigen Statement kommentiert Gitarrist Kurdt Vanderhoof: „Ja, die Gerüchte sind wahr, es ist offiziell! Bitte heißt Sänger Marc Lopes in der Bruderschaft willkommen.“

Klassisch & modern

Wir haben eine Handvoll Vokalisten vorsingen lassen. Alle waren großartig, doch Marc wurde schnell zur offensichtlichen Wahl. Sowohl David Wayne und Mike Howe hatten eine sehr einzigartige und unersetzbare Qualität in ihren Stimmen. Daher haben wir nicht nach einer Kopie von einem von beiden gesucht. Wir wollten jemand neuen, der sich die Vergangenheit zu eigen machen, aber auch etwas Frisches und Aufregendes in den Mix einbringen kann. Marc verpasst den Liedern ein sehr klassisches, jedoch auch modernes Feeling. So freuen wir uns darauf, dieses neue Album später in diesem Jahr rauszubringen.“

Erst vor Kurzem gab Kurdt Vanderhoof zu Protokoll: „Niemand hätte jemals gedacht, dass wir ohne unseren geliebten Mike Howe weitermachen würden. Aber wir wissen, dass er wollen würde, dass wir weitermachen. Also, neues Metal Church-Material ist unterwegs. Ich hoffe, ihr werdet euch uns für dieses nächste Kapitel anschließen! […] Ich hatte eine neue Platte geschrieben. Mike und ich hatten gerade mit dem Prozess begonnen, bevor er starb. Also hatte ich eine Menge Material zur Hand. Ich wollte das Album auch zu seinen Ehren fertigstellen. Ich habe eine Menge zusätzliches Material geschrieben, und es geht in eine aggressivere Richtung.“ Ein Datum für den Release der Platte steht noch nicht fest.

