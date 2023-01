Metal Church: Gerüchte über neuen Sänger im Umlauf

Metal Church-Frontmann Mike Howe am 15. Mai 2016 im Columbia Theater in Berlin

Nach dem Tod von Mike Howe im Jahr 2021 wurde es still um Metal Church. An ein Weitermachen dachten viele zunächst nicht, vermutlich nicht einmal die Band selbst. Doch nun entflammten Gerüchte, die auf einen möglichen Nachfolger des verstorbenen Sängers hindeuten könnten.

Ein bekanntes Gesicht

Nun haben Metal Church ein Audio-Snippet eines neuen Songs auf Facebook veröffentlicht. Darauf zu hören ist allerdings nicht der ehemalige Sänger Mike Howe, sondern dessen mutmaßlicher Nachfolger. Dabei handelt es sich allem Anschein nach (und gemäß einigen Spekulationen) um den Ross The Boss– und Let Us Prey-Frontmann Marc Lopes. In einer dazugehörigen Nachricht schrieb Metal Church-Gitarrist Kurdt Vanderhoof: „Niemand hätte jemals gedacht, dass wir ohne unseren geliebten Mike Howe weitermachen müssten… Aber wir wissen, dass er wollen würde, dass wir weitermachen… Also, neues Metal Church-Material ist unterwegs. Ich hoffe, ihr werdet euch uns für dieses nächste Kapitel anschließen!“

Außerdem erklärte der Gitarrist, dass es 2023 ein neues Metal Church-Album geben werde. „Ich hatte eine neue Platte geschrieben. Mike und ich hatten gerade mit dem Prozess begonnen, bevor er starb“, erklärte er. „Also hatte ich eine Menge Material zur Hand. Ich wollte das Album auch zu seinen Ehren fertigstellen. Ich habe eine Menge zusätzliches Material geschrieben und es geht in eine aggressivere Richtung.“ Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für besagtes Album steht indes noch nicht fest.

Mike Howe wurde im Juli 2021 tot in seinem Haus in Eureka, Kalifornien aufgefunden. Die Beweislage deutete darauf hin, dass es sich bei der Todesursache um Selbstmord handelte. Inzwischen gilt diese Vermutung als bestätigt. Mike Howe wurde nur 55 Jahre alt.

Du suchst selbst Hilfe oder kennst jemanden, der suizidgefährdet ist? Telefonseelsorgestellen sind jederzeit unter 0800‐1110111 oder 0800‐1110222 kostenlos erreichbar. Bundesweite Beratungseinrichtungen speziell für Kinder und Jugendliche sind jederzeit unter 0800-­1110333 kostenlos erreichbar. Online‐Hilfsangebote sind jederzeit im Internet erreichbar unter www.telefonseelsorge.de oder www.suizidpraevention-deutschland.de.

