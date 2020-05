Metal-Schutzmasken für den guten Zweck

Black Sabbath haben 1982 diverse Sänger als Ersatz für Ronnie James Dio gecastet. Darunter befand sich auch ein bekannter US-Soul-Sänger.

Was für eine schöne, kuriose Anekdote, die klingt, als sei sie ein Sketch in einer Comedy-Show. Aber: Michael Bolton hat tatsächlich einmal für den Posten am Mikrofon bei Black Sabbath vorgesungen. Die jüngeren Leser werden sich fragen: Wer zur Hölle ist Michael Bolton? Ein US-Sänger, der in den Neunziger Jahren vor allem mit Soul-Schmachtfetzen wie ‘How Am I Supposed To Live Without You’ (siehe ganz unten) Erfolge feierte. Tony Iommi bestätigte jedenfalls jüngst das Bolton-Gerücht (siehe Video-Interview unten). Komische Paarung Darin erzählt der Black Sabbath-Gitarrist von der Suche der Gruppe nach einem neuen Sänger, nachdem Ronnie James Dio 1982 die…