METAL HAMMER AWARDS: Seid im Exklusiv-Stream live dabei!

Am Freitag, den 15.092017, ist es endlich so weit: Die METAL HAMMER AWARDS 2017 werden verliehen! Für alle, die nicht in Berlin live vor Ort sein können, bieten wir auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/MaximumMetalHammer eine exklusive Live-Berichterstattung des Abends an. Folgt uns jetzt auf Facebook, um den Startschuss in die härteste Partynacht des Jahres nicht zu verpassen.

Das könnt ihr bei Facebook-Live sehen:

Bands und Künstler, während sie über den Schwarzen Teppich flanieren

Die Live-Atmosphäre unter euch, den Fans, mitten aus dem Geschehen

Die Award-Verleihung: Wer nimmt einen METAL HAMMER Award mit nach Hause?

Behind The Scenes-Ausschnitte / Interviews aus dem VIP-Bereich

Ausschnitte der Konzerte von Oversense und Orden Ogan

Die In Extremo-Show wird nicht im Stream enthalten sein, denn manche Jubiläen feiert man lieber in kleiner Runde: die Release-Show der Mittelalter-Rocker im exklusiven Rahmen zu „40 Wahre Lieder“ soll ein intimes Erlebnis für die Fans vor Ort werden.

Wer noch dabei sein will – Rest-Tickets gibt’s noch unter http://bit.ly/MHA_17

Moderatorin des Abends: Kate Kaputto

Im gleichen Zug geben wir Kate Kaputto als Moderatorin für die Awards bekannt – die Dame ist beileibe keine Unbekannte mehr und konnte bereits bei diversen Veranstaltungen oder auch im Radio mit ihrem moderatorischen und DJ-Talent glänzen.