Die Thrash-Titanen Metallica waren im Rahmen ihrer "M72"-Welttournee für zwei Konzerte zu Gast in München. Seht hier die besten Bilder.

Um die Metallica-Konzerte auch im Nachhinein noch genießen zu können, wurden beide München-Gigs mitgeschnitten und sind als Live-CDs in drei Varianten vorbestellbar. Entweder das Konzert von Freitag (hier vorbestellen), der Auftritt vom Sonntag (hier vorbestellen) oder beide (hier vorbestellen). Geliefert werden die guten Stücke ab dem 26.07.2024. Setlist 24.05.2024 Whiplash For Whom The Bell Tolls Of Wolf And Man (Tour-Debüt) The Memory Remains Lux Æterna Too Far Gone? (gefolgt vom "Hofbräuhaus Funk Jam" von Kirk & Rob) Fade To Black Shadows Follow Orion Nothing Else Matters Sad But True The Day That Never Comes Hardwired Fuel Seek & Destroy Master…