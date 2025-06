Das METAL HAMMER Guitar Camp ist in der dritten Runde! Ihr könnt schon Gitarre spielen, wollt aber eure Fingerfertigkeiten und Tricks unter fachkundiger Anleitung verbessern? In unserer Videoreihe lernt ihr im Handumdrehen coole Kniffe und praktische Handgriffe, mit denen ihr – natürlich mit etwas Übung – zum wahren Riff-Gott werdet.

Alle Folgen unter metal-hammer.de/guitar-camp.

Gitarrist Alex Scholpp (Tarja Turunen, Farmer Boys, Sinner, Tieflader) liefert fünf weitere Unterrichtsvideos. Ab dem 18. April 2025 zeigt euch Alex alle zwei Wochen, was die Magie von Bands wie Judas Priest, Pantera, Anthrax, Def Leppard und Co. aus Sicht eines Gitarristen ausmacht. Die Krönung: Zum Schluss der Reihe am 13. Juni 2025 verlost der deutsche ESP-Vertrieb Sound Service eine ESP LTD Gary Holt Signature Gitarre GH-600 im Wert von über 2.000 EUR. (siehe unten)

Wir haben insgesamt 5 neue Videos für euch – eine neue Episode geht alle zwei Wochen online, jeweils freitags um 15 Uhr auf www.metal-hammer.de/guitar-camp.

METAL HAMMER Guitar Camp – Staffel 3, Folge 5: Spielen wie Testament und Alice In Chains

Hier die Tabs downloaden

Über Alex Scholpp

Alex Scholpp ist ohne Zweifel einer der meistbeschäftigten Metal-Gitarristen Deutschlands. Neben seiner Arbeit als Studiogitarrist, Komponist und Producer bei unzähligen Chart-notierten Album-Releases ist er seit über 20 Jahren weltweit mit Tarja Turunen, Sinner, Farmer Boys und Tieflader auf Tour und im Studio und spielt regelmäßig Workshops für Blackstar Amps und ESP Guitars, die er natürlich auch in seinem täglichen Musikerleben malträtiert. Daneben fand Alex auch noch die Zeit, um bei vielen Veröffentlichungen im Bereich „Literatur für Metal Gitarre“ redaktionell mitzuwirken.

In seiner Stuttgarter Gitarrenschule „Alex Scholpp’s Guitar Camp“ gibt er sein umfangreiches Wissen an den Gitarrennachwuchs weiter und vermittelt ihnen das nötige Rüstzeug, um in der freien Metal-Wildbahn auf der Bühne und im Studio zu bestehen.

Beim METAL HAMMER Guitar Camp verrät euch Alex seine gefährlichsten Licks und Tricks, zeigt neue Herangehensweisen auf und bringt Licht ins Dunkel der wichtigsten Metal-Spieltechniken für die E-Gitarre.

Alle Folgen der Gitarren-Tutorials aus dem METAL HAMMER Guitar Camp

Gewinnt eine ESP Gitarre, LTD GH-600 Gary Holt Signature (Wert: über 2.000 EUR)

Gary Holt, oft als Pate des Thrash Metal bezeichnet, stieß 1981 zu Exodus und stand in den frühen Jahren der Band mit seinem damaligen Bandkollegen Kirk Hammett auf der Bühne. Seitdem hat er auf jedem Exodus-Album mitgespielt – über 30 Jahre lang. 2011 wurde er dank seines markant aggressiven Spielstils zum perfekten zweiten Gitarristen bei Slayer und ist seither in beiden Bands aktiv. LTD GH-600 BLK GARY HOLT – ESP Guitars by Sound Service Distribution.

Features:

Mahagonikorpus

3-teiliger Mahagonyhals

Griffbrett aus Macassar-Ebenholz

22 XJ-Bünde aus Edelstahl

EMG 81 & 89 Tonabnehmer in rot

Floyd Rose 1000 Brücke

Grover Mechaniken

Inkl. ESP-Koffer

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld die Antwort auf folgende Frage schreiben: Zu welchen NWOBHM-Bands blickt Alex Scholpp auf?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 15.06.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

