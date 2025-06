Die anstehenden Festival-Termine und Record Release Shows von Heaven Shall Burn schienen nicht umsetzbar, doch die Band hat eine Lösung gefunden.

Wie allgemein bekannt ist, mussten Heaven Shall Burn ihren Auftritt bei Rock am Ring 2025 nach einem Song leider abbrechen. ‘Übermacht’ zündete die Fans sofort an. Doch etwas klang seltsam. Sänger Marcus Bischoff fasste sich wiederholt an den Hals. Nach dem Stück wendete sich der Heaven Shall Burn-Sänger an das Publikum: „Das ist die schwerste Ansage, die man als Sänger einer Band machen muss“, begann er hörbar heiser. Seine Stimme machte dicht – an eine Fortsetzung des Auftritts war nicht zu denken. Nach dem Abbruch des Rock am Ring-Konzerts und einem Gesundheits-Check im Krankenhaus meldete sich Heaven Shall Burn-Sänger Marcus…