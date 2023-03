METAL HAMMER Podcast Folge 51 mit Mystic Circle

Back In Black – das Metal-Update

Lord Of The Lost gewinnen den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Metal-Land freut sich, Deutschland freut sich – nur rechtsaußen wird gemeckert. Uneiniger dürfte man sich in der Szene beim Thema KI-Metal sein: Wollen wir Musik von künstlichen Intelligenzen? Die Frage kommt zu spät: Die erste Band aus dem Metalverse ist schon da, und Frostbite Orckings haben NFTs dabei.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Night Demon OUTSIDER – mit exklusivem Grußwort von Jarvis Leatherby

Nanowar Of Steel DISLIKE TO FALSE METAL

Downfall Of Gaia SILHOUETTES OF DISGUST

Kamelot THE AWAKENING

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Mystic Circle sind gekommen, um zu bleiben. METAL HAMMER-Volontär Tom Lubowski nähert sich Graf von Beelzebub anlässlich des neuen Albums ERZDÄMON.

Die nächste Folge erscheint am 24.3.2023. Zu Gast im Interview: Subway To Sally. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

