METAL HAMMER Podcast Folge 52 mit Subway To Sally

Foto: Katrin Riedl. All rights reserved.

auch interessant

Back In Black – das Metal-Update

Als wären die Preise für Merchandise nicht hoch und die finanzielle Situation vieler tourender Musiker und Musikerinnen nicht schwierig genug, macht dieser Tage ein weiteres Gespenst die Runde: Merch-Cuts! Was sich dahinter verbirgt und warum immer mehr Metal-Bands dagegen laut protestieren, erklären wir euch hier. Vielleicht haben die Merchandise-Abgaben an Clubs ja sogar etwas Gutes? (Spoiler: naja)

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

August Burns Red DEATH BELOW

Shores Of Null THE LOSS OF BEAUTY

Keep Of Kalessin KATHARSIS

Lordi SCREEM WRITERS GUILD

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

METAL HAMMER feiert Subway To Sally und das neue Album HIMMELFAHRT mit einer Titelgeschichte in der aktuellen Ausgabe – inklusiver einzigartiger CD-Beilage mit Songs, die es nur dort zu hören gibt! In einem Auszug aus dem Interview sprechen Sänger Eric Fish und die Gitarristen Ingo Hampf und Michael „Bodenski“ Boden mit METAL HAMMER-Redakteurin Katrin Riedl über die musikalische Entwicklung der Band und ihr jetzt erscheinendes Album.

Die nächste Folge erscheint am 7.4.2023. Zu Gast im Interview: Sabina Classen von Holy Moses. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.