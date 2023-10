METAL HAMMER Podcast Folge 65 mit Heretoir u.a.

Foto: Promo. All rights reserved.

auch interessant

Back In Black – das Metal-Update

In deutschen Casting-TV-Shows wie ‘The Voice Of Germany’ tummeln sich derzeit einige Rocker und Metalheads. Cool und witzig oder untrue und peinlich? Wir gucken rein und erinnern uns an denkwürdige Fernsehauftritte bei Gesangswettbewerben aus den vergangenen Jahren.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Iron Savior FIRESTAR

Carnifex NECROMANTEUM

Décembre Noir YOUR SUNSET | MY SUNRISE

Sulphur Aeon SEVEN CROWNS AND SEVEN SEALS

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Heretoir haben mit NIGHTSPHERE erneut ein Genre-Highlight des Blackgaze und Post Black Metal geschaffen. METAL HAMMER-Redakteurin Katrin Riedl taucht mit David „Eklatanz“ Conrad, Matthias „Nathanael“ Settele und Nils Groth tief in die Deutungsebene des neuen Albums ein.

Die nächste Folge erscheint am 20.10.2023. Dann zu Gast: Kevin Russell (Böhse Onkelz) über seine Autobiografie ‘Circvs Maximvs’. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.