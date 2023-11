Die neue Judas Priest-Single ‘Panic Attack’ in der Analyse. Böhse Onkelz-Sänger Kevin Russell im Interview. Außerdem: Reviews zu Doro, Within Temptation u.a.

Back In Black – das Metal-Update Mit ‘Panic Attack’ veröffentlichen Judas Priest die erste Single aus dem neuen Album INVINCIBLE SHIELD. Wir analysieren den Song haarklein und freuen uns völlig übertrieben auf alles, was noch kommt. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Within Temptation BLEED OUT Bloodred Hourglass HOW’S THE HEART Doro CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD Endseeker GLOBAL WORMING Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk…