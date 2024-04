In der Liveband von Bruce Dickinson gibt es personelle Veränderungen, da Produzent Roy "Z" Ramirez leider nicht mit auftreten kann.

Bruce Dickinson geht mit seinem neuen Soloalbum THE MANDRAKE PROJECT, das am 1. März auf die Märkte dieser Welt kommt, auch auf Tour. Dabei werden den Iron Maiden-Frontmann zwei Musiker begleiten und unterstützen, die bislang nicht in der Band des Sängers waren. Gitarrist, Produzent und Co-Song-Schreiber Roy Ramirez aka Roy Z kann nämlich nicht mit auf Konzertreise kommen. Anstelle von Ramirez wird zum einen der schwedische,Gitarrist, Songwriter und renommierte Produzent Philip Näslund mit von der Partie sein. Zum anderen wird sich der schweizerische Session- und Live-Gitarrist Chris Declercq -- der bereits in der aktuellen Single von Bruce Dickinson ‘Rain On…