METAL HAMMER präsentiert: Amon Amarth

Macht euch bereit für die schwedische Invasion! In Kürze werden die skandinavischen Heavy Metal-Warlords Amon Amarth an den Gestaden Europas anlanden, um sich im Rahmen ihrer größten und bis dato ambitioniertesten Tourneeproduktion auf (musikalischen) Raubzug zu begeben. Die epische Konzertreise schließt sich an die triumphale Veröffentlichung ihres elften Studioalbums BERSERKER an, das auf der ganzen Welt bis in die höchsten Gefilde der Charts vordringend konnte.

In Deutschland und der Schweiz thronte der Longplayer nach der ersten Verkaufswoche auf Platz eins, in Österreich auf Platz zwei. Weiterhin gelang Amon Amarth vielen anderen Ländern die höchsten Chart-Platzierungen ihrer Karriere, darunter in Großbritannien.

Als Special Guests ihrer drei UK-Shows werden sie von ihren Landsleuten Arch Enemy begleitet, die ihr hochgelobtes 2017er-Album WILL TO POWER (Century Media Records) im Gepäck haben. Auch im britischen Tour-Line-up sind die schwedischen Death Metal-Legenden Hypocrisy (Nuclear Blast Records).

Die Supportbands in anderen Ländern, auch Deutschland, werden später bekannt gegeben.

Epische Heavy Metal-Party mit Amon Amarth

„Wir können es nicht erwarten, nach Europa zurückzukehren und mit unseren schwedischen Berserker-Kollegen Arch Enemy und Hypocrisy durch Großbritannien zu touren. Es wird unsere bislang größte Headlinershow und es wird eine epische Heavy Metal-Party, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte“, verkünden Amon Amarth.

„Ich kann mir keine bessere Art vorstellen, das intensive und aufregende Konzertjahr 2019 für Arch Enemy zu beschließen, als mit unseren schwedischen Freunden Amon Amarth und Hypocrisy nach Großbritannien zurück zu kehren! Wir werden all das zelebrieren, was am schwedischen Heavy Metal so großartig ist! Skål!“, freut sich Arch Enemy-Gitarrist und -Keyboarder Michael Amott.

„Hypocrisy freuen sich sehr auf die UK-Tour und darauf, die Bühne mit Amon Amarth und Arch Enemy zu teilen. Das wird episch!“, kündigt Hypocrisy-Gründer Peter Tägtgren an.

METAL HAMMER präsentiert:

Amon Amarth – Tour 2019

14.11. A-Wien, Gasometer

15.11. München, Zenith

16.11. Ludwigsburg, MHP Arena

19.11. CH-Zürich, Samsung Hall

03.12. Frankfurt, Jahrhunderthalle

04.12. Berlin, Velodrom

13.12. Hamburg, Sporthalle

14.12. Oberhausen, König Pilsener Arena

Karten zur Tour ab 20.6.2019, 10 Uhr, unter www.metal-hammer.de/tickets.