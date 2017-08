Die britischen Metalcore-Helden Architects haben mit While She Sleeps Gäste auf Augenhöhe: Deren Songs vom aktuellen Album YOU ARE WE zeigen mehr Energie, mehr Fokus und mehr Entschlossenheit als jemals zuvor.

Songs wie ‘Hurricane’ und die erste Single ‘Civil Isolation’ führen die Entwicklung der Band als eine der am stärksten inspirierenden, zügellosesten und wichtigsten Stimmen in der britischen Musik von heute fort. Während diese gewaltigen Hymnen ein klares Bild des Post-Brexit-Britannien malen, stehen die Songs für die universellsten und vor allem auch persönlichsten in der Karriere der Band.

METAL HAMMER präsentiert:

Architects + While She Sleeps – Tour 2018



26.01. Berlin, Columbiahalle

29.01. München, TonHalle

30.01. Köln, Palladium

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.