Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Avatar fanden sich zu Beginn des neuen Jahrtausends in Göteborg unter dem Namen Lost Soul zusammen und hatten zunächst keinen leichten Start: Trotz emsiger Bemühungen fanden sie anfangs weder eine Plattenfirma noch eine Konzertagentur. Das führte dazu, dass die Formation, die in ihrer Anfangszeit obendrein zahlreiche Besetzungswechsel erlebte, sowohl das erste Album THOUGHTS OF TOMORROW als auch die anschließende Skandinavien-Tour komplett im Alleingang organisierte und finanzierte. Es folgten sieben Studioalben – zuletzt HUNTER GATHERER aus dem vergangenen Jahr – sowie ein rasanter Erfolg, der unmittelbar über die Grenzen Europas trat.

Im Frühjahr 2022 kommen Avatar für sechs Konzerte nach Deutschland. Für ihren Band-Namen hat sich die aus Göteborg stammende Band um Sänger Johannes Eckerström vor einem Jahrzehnt bewusst entschieden, denn ein Avatar – die Erscheinung eines göttlichen Wesens in Form einer Person – beschreibt, wie sich der Frontmann und seine Band-Kollegen fühlen. In ihrer Welt des Melodic Death Metal besetzen Avatar als dunkle Visionäre dieses Genre den Thron.

Empfehlung der Redaktion Avatar performen ‘Tsar Bomba’ im Auto Wehe, wenn sie losgelassen: Die schwedischen Metaller Avatar legen einen Comedy-Auftritt der Extraklasse hin: ‘Tsar Bomba’ in der Auto-Cappella-Version. Mit ihrem aktuellen Werk begeben sich Avatar auf das nächste Level ihrer Karriere. HUNTER GATHERER sei die bislang finsterste Veröffentlichung der Band. Thematisch bewegen sich die Schweden auf dieser Platte zwischen Themen wie Grausamkeit, Technik, Verachtung und Verlust. Mit Songs wie ‘A Secret Door’, ‘Colossus’ oder ‘Age Of Apes’ präsentieren Avatar hierbei düstere Hymnen für das moderne Zeitalter. Mit HUNTER GATHERER erweitern die Schweden ihre Reichweite noch einmal mehr und verankern ihre Wurzeln neu.

Avatar leben in einer Welt, in der Heavy Metal herrscht. Im Frühjahr 2022 reisen die dunklen Visionäre für sechs Konzerte zu uns nach Deutschland.

15.02. Karlsruhe, Substage

26.02. München, Freiheitshalle

27.02. Leipzig, Hellraiser

01.03. Berlin, Columbia Theater

02.03. Hamburg, Gruenspan

03.03. Köln, Essigfabrik

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.