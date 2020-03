METAL HAMMER präsentiert: Beyond The Black + Amaranthe

Beyond The Black und Amaranthe haben sich für eine gemeinsame Tournee zusammengetan und werden im Herbst mit einer geballten Ladung Melodic Metal Europa im Sturm erobern. Das Ganze startet am 13. November in München.

Amaranthe standen kürzlich erst mit Sabaton hierzulande auf der Bühne und haben derzeit auch noch einige Festival-Shows und Konzerte in Nordamerika im Kalender stehen. Ihr letztes Album HELIX brachten die Schweden 2018 heraus, im gleichen Jahr wie auch die aktuelle Scheibe HEART OF THE HURRICANE von Beyond The Black erschien.

Amaranthe-Gitarrist und Gründungsmitglied Olof Mörck kommentiert die gemeinsame Konzert-Reise: „Frisch zurück von der fantastischen Tournee mit Sabaton freuen sich Amaranthe nun darauf, Konzerte in voller Länge in ganz Europa im Herbst spielen zu können!

Wir werden die Bühne mit unseren deutschen Freunden von Beyond The Black teilen – also freut euch auf einen ganzen Abend voller energiegeladenenem Melodic Metal, der selbst den anspruchsvollsten Liebhaber der härteren Musik glücklich macht. Ihr könnt eine Menge von den Shows dieser Tournee erwarten, eine vollkommen neue Bühnenshow, eine neue Setliste – und eine Prise neuer Musik! Verpasst nicht dieses Monster-Package, wenn es in eurer Nähe Halt macht!“

Frontfrau Jennifer Haben fügt dem hinzu: „Wir freuen uns riesig darauf, die größte Headline Tournee unserer bisherigen Bandkarriere gemeinsam mit unseren Freunden von Amaranthe zu spielen. Beyond The Black und Amaranthe sind eine perfekte Paarung und wir sind sowas von bereit für diese gigantische Tour.“

13.11. München, Zenith

14.11. Oberhausen, Turbinenhalle 1

26.11. Ludwigsburg, MHP Arena

27.11. Offenbach, Stadthalle

28.11. Leipzig, Haus Auensee

30.11. (CH) Zürich, Komplex 457

07.12. (A) Wien, Arena

09.12. Berlin, Columbiahalle

11.12. Geiselwind, Event Hall

12.12. Hamburg, Sporthalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.