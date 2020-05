Beyond The Black: Releaseshows in Autokinos

Beyond The Black sind die erfolgreichste Symphonic Metal Band Deutschlands. Sie teilten bereits mit Acts wie Aerosmith, Korn, den Scorpions oder Within Temptation die größten Bühnen der Welt. So warten nicht nur in Deutschland die Fans sehnsüchtig auf das vierte Studioalbum, das nun angekündigt ist: HØRIZØNS erscheint am 19. Juni.

HØRIZØNS bei Amazon

Die Bandbreite auf dem Album reicht von klassischen, brettharten Metal-Krachern bis hin zu musikalischen Grenzgängern zwischen dem Melodic- und Symphonic-Sound und anderen musikalischen Spielfeldern. Einer dieser Grenzgänger ist die erste Vorab-Single ‘Misery’. Inhaltlich ruft der Song zum Neuanfang auf, und dazu, aus all dem Elend auszubrechen.

Beyond The Black wenden auf HØRIZØNS den Blick nach innen und fragt, was in uns vorgeht und wer uns leitet, wenn wir uns von unseren schlimmsten Seiten zeigen „Like some kind of monster“… Und auch mit einer spannenden Gastsängerin warten Beyond The Black auf: In dem Song ‘Wounded Healer’ stellen Elize Ryd von Amaranthe und Jennifer Haben die ganze musikalische Stärke der europäischen Female-Fronted-Metal Szene unter Beweis.

„Wir zeigen mit diesem Album, was alles in BTB steckt und sind stolz darauf, dass wir musikalisch weiterhin offen bleiben. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit HØRIZØNS den Nerv der Zeit treffen ohne unsere Wurzeln zu leugnen.“ (Jennifer Haben)

Wenige Tage nach Veröffentlichung der neuen Platte spielen Beyond The Black zwei Autokino-Konzerte als Releaseshows:

25.06. Stuttgart, Flughafen Stuttgart, P0

26.06. Oberhausen, Auto-Arena-Oberhausen

Tickets und Merchandise unter www.beyond-the-black.com.