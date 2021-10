METAL HAMMER präsentiert: British Lion

Ihre Sommer-Europatournee konnte im vergangenen Jahr, aus den bekannten Gründen, nicht wie geplant stattfinden. Nun kündigten British Lion fünf Deutschland-Termine für Juli 2022 an. Das Nebenprojekt von Iron Maiden-Bassist und -Gründer Steve Harris ist jeweils am Vorabend der fünf Iron Maiden-Shows in Deutschland live zu erleben.

Empfehlung der Redaktion Steve Harris wird 65 Jahre alt: Ein Blick auf sein Leben Heavy Metal Am 12. März 1956 kam Steve Harris zur Welt. Wir gratulieren zum 65. Geburtstag und blicken auf das Leben des wohl wichtigsten Mitglieds von Iron Maiden zurück. British Lion kommen mit THE BURNING, dem im Januar 2020 über Parlophone/Warner veröffentlichten zweiten Album, zurück auf Tour. Das Album folgt auf das 2012 veröffentlichte, Band-betitelte Debüt – Steves erstes musikalisches Unterfangen außerhalb von Iron Maiden, das von der Musikpresse als gleichermaßen „brillant“ und „ein großherziger, wilder Triumph“ bezeichnet wurde. Seitdem hat die Band mit jährlichen Clubtouren und Festivaldates unermüdlich an ihren Liveshowperformances gefeilt, wann immer die Zeit es erlaubte. Jedes Jahr tourten sie durch britische und europäische Clubs. Dazu kam Anfang 2018 eine höchst erfolgreiche Show beim Monsters Of Rock Cruise, einem jährlichen, fünftägigen schwimmenden Musik-Festival rund um die karibischen Inseln.

Dies führte zu einigen Konzerten in Kanada im selben Jahr, bei denen sie von den kanadischen Rock-Veteranen Coney Hatch als Special Guests begleitet wurden. Eine Ausweitung der Tour in die USA war zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Daher rundeten British Lion das Jahr damit ab, dass sie sich nach Südamerika begaben und in Japan zum Abschluss kamen. Auf diese Weise bauten sie eine hingebungsvolle Fan-Gemeinde auf und tourten bislang in 24 Ländern rund um den Globus. British Lion sind Sänger Richard Taylor, die Gitarristen David Hawkins und Grahame Leslie, Steve Harris an Bass & Keyboards und Drummer Simon Dawson.

British Lion — Tour 2022

01.07.2022 Köln, Kantine

03.07.2022 Berlin, Hole44

08.07.2022 Stuttgart, LKA Longhorn

19.07.2022 Bremen, Aladin

25.07.2022 Frankfurt, Batschkapp

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets