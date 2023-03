METAL HAMMER präsentiert: British Lion

auch interessant

British Lion freuen sich, eine 15-tägige Tournee durch Großbritannien und Europa zwischen Mai und Juli 2023 ankündigen zu können. Darin enthalten sind 13 neue Headline-Termine sowie die bereits angekündigten Festival-Auftritte beim Hellfest und Sweden Rock. In Deutschland spielt die Band von Iron Maiden-Bassist und -Gründer Steve Harris am 20. Juni in Hannover im Capitol, am 24. Juli in Dortmund im FZW und am 30. Juli in München im Backstage. Unterstützt werden sie bei allen deutschen Shows von der französischen Metal-Band DarkTribe. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf verfügbar.

Steve Harris kommentiert: „Wir hatten gerade eine großartige Zeit auf der UK-Tour im Januar und es ist toll, 2023 wieder auf Tour zu gehen. Ich freue mich wirklich auf BEIDE Sommertouren in diesem Jahr!“ British Lion sind: Sänger Richard Taylor, die Gitarristen David Hawkins und Grahame Leslie, Steve Harris an Bass & Keyboards und Drummer Simon Dawson. Ihr zweites Album THE BURNING wurde im Januar 2020 über Parlophone/Warner veröffentlicht.

METAL HAMMER präsentiert:

British Lion + Darktribe – Tour 2023

20.06. Hannover, Capitol

24.07. Dortmund, FZW

30.07. München, Backstage Halle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.