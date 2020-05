METAL HAMMER präsentiert: Brutz & Brakel Stromgitarrenfest

Von 2010 bis 2014 fand das von der Berliner Metal-Kneipe Brutz & Brakel organisierte Stromgitarrenfest im H.O.F. 23 statt. Nach dessen Schließung war es lange ruhig um das Liebhaber-Festival. Doch nun kommt überraschend das Comeback!

„Wir sind zurück! Das Billing steht! Am 13. & 14.11.2020 steigt die 6. Runde BRUTZ & BRAKEL „Stromgitarrenfest“! Wie immer haben wir versucht, euch eine bunte Mischung zu kredenzen. Danke an alle Bands, Booker, Freunde und Bekannte! Auch an DIE, die nicht direkte Antwort von uns erhalten haben. Es waren wieder so viele Bewerbungen, Vorschläge und Ideen dabei –da ist es für uns nahezu unmöglich jeden Kontakt zu beantworten. Nicht traurig sein, nächstes Jahr gibt’s erneut eine Chance dabei zu sein.

Die Location hat sich geändert: Wir dürfen euch im ORWO-Haus in Berlin begrüßen. Der Laden ist perfekt für unsere Bedürfnisse! Hier können wir bis in die tiefe Nacht feiern und der besten Musik unseren Tribut zollen! Außerdem sind die üblichen Schädelspalter aus dem Hause BRUTZ & BRAKEL am Tresen erhältlich. Also, eine rundum spaßige Angelegenheit wird das!

Die genauen Startzeiten und die Running Order geben wir noch bekannt. Auch der Vorverkaufstermin folgt in Kürze. Geht mal vom Sommer aus! Wir hoffen, dass der momentane Wahnsinn bis zum Herbst vorbei ist und wir diese Veranstaltung so durchziehen können, wie geplant und gehofft. Macht euch ein Kreuz in den Terminplaner, in einem halben Jahr geht’s los! Wir freuen uns auf euch ALLE!

PROST, die BRUTZ & BRAKEL-Innung

P.S.: DISBELIEF und DISILLUSION spielen keine typischen Festival-Gigs, sondern werden euch jeweils volle Headliner-Shows vor den Latz knallen!“

METAL HAMMER präsentiert:

Brutz & Brakel Stromgitarrenfest

Disillusion + Disbelief + Insidious Disease + Accu§er + Arroganz + Infight + Goat Explosion + Days Of Grace + Goath + Home Reared Meat + Grind Machine Inc. + Nalar + Dissecdead

13.-14.11 Berlin, ORWOhaus