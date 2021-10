METAL HAMMER präsentiert: Brutz & Brakel Stromgitarrenfest

Von 2010 bis 2014 fand das von der Berliner Metal-Kneipe Brutz & Brakel organisierte Stromgitarrenfest im H.O.F. 23 statt. Nach dessen Schließung war es lange ruhig um das Liebhaber-Festival. 2020 wurde überraschend das Comeback angekündigt, dass dann jedoch leider aufgrund der bekannten Gründe abgesagt werden musste. Doch jetzt soll es endlich so weit sein!

„Das Billing von 2020 konnten und wollten wir nicht komplett übernehmen. Das hat unterschiedlichste Gründe: die jeweiligen Bands befinden sich im Studio und können diesen Prozess nicht einfach so unterbrechen. Oder der Kontakt zu den betreffenden Bands ist schlicht und ergreifend nahezu eingeschlafen oder die Band hat sich komplett aufgelöst. Egal wie, 2022 greifen wir dann nochmals auf die übrigen Bands zurück. Mal schauen, was dann so geht.

Jetzt aber zu dem aktuellen Stromgitarrenfest: Die Veranstaltung läuft unter der 3G-Regel! Das bedeutet ihr müsst eure Masken auf haben! Zum Trinken, Nase bohren/putzen und Bart richten kann kurz gelüftet werden. Ansonsten bleibt der Lappen vor dem Nüschel! Wer das nicht kann oder akzeptieren will, muss leider wegbleiben. Wichtig: jeder muss am Einlass vorlegen, ob er/sie/es durchgeimpft, genesen oder frisch getestet ist (Test nicht älter als 24h!). Außerdem muss jeder seinen Ausweis dabei haben und wird erfasst.

Sollte etwas im Nachhinein sein, kann so jeder vom Gesundheitsamt kontaktiert werden. Also alles so, wie in der Kneipe. Die Daten werden vier Wochen nach der Veranstaltung vernichtet! Bitte haltet euch an diese Vorgaben! Ohne gültige Nachweise erfolgt KEIN EINLASS!!! Diskussionen dazu werden vor Ort nicht geführt! Ansonsten gilt, draußen vor dem Gebäude kann die Maske abgenommen werden. Bitte auch da Abstand halten! Einlass an beiden Tagen ist um 17:30 Uhr, Start der ersten Band dann um 19:30 Uhr! Die Party geht nach dem Headliner weiter. Gegen 03:00 Uhr wird ausgefegt! VERSAUT EUCH UND UNS NICHT DIESE CHANCE AUF EINE LUSTIGE PARTY MIT GEILEN BANDS!!!“

METAL HAMMER präsentiert:

Brutz & Brakel Stromgitarrenfest

Disbelief + Motorjesus + Arroganz + Gorilla Monsoon + Days Of Grace + Goath + Home Reared Meat + Thunder And Lightning + Deimos Dawn (Feat. Marc Grewe) + Agent Hellfire

26.11.-28.11.2021 Berlin, ORWOhaus

Der Vorverkauf läuft ab 29.10. 20:00 Uhr im BRUTZ & BRAKEL „Zuhause“, Proskauer Str.13 in Berlin F-Hain an. Dann immer Freitag und Samstag ab 20:00 Uhr. Das Wochenendticket kostet € 39,- ohne weitere Gebühren im „Zuhause“. Wir verschicken nicht!

Ab 01.11. läuft der Vorverkauf bundesweit über KoKa 36 (www.koka36.de). Dort kommen dann VVK-Gebühren und Porto dazu. Das Festival ist auf 300 Tickets limitiert!

„Wir freuen uns auf euch! Bleibt stabil und durstig! PROST, die Innung. P.S.: Eventuell steht ein Testmobil vor Ort und kann aktuell (kostenpflichtig) testen. Das können wir jedoch nicht zu 100% garantieren, es ist als Service gedacht.“