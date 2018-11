METAL HAMMER präsentiert: Devin Townsend

"Ewiges Eis"-Tourneetermine für Mai 2019 sind bestätigt. Auch das "Volle Kraft voraus"-Festival geht in die dritte Runde – erste Bands bekanntgegeben.

Die Münchener Erfolgs-Rocker Eisbrecher geben ihre Tourneepläne für 2019 bekannt. Anfang Mai geht die Band mit ihrer aktuellen 15-Jahre Eisbrecher Werkschau EWIGES EIS für vier exklusive Hallen-Shows auf Tournee. Als Special Guest sind Faelder bestätigt. Hinter dem noch eher unbekannten Namen verbirgt sich eine hochkarätige All-Star-Besetzung aus Sebastian Lange und Florian Speckhardt von In Extremo, Henning Verlage von Unheilig sowie den Solokünstlern Kai Niemann und Adrian Kehlbacher. METAL HAMMER präsentiert: Eisbrecher + Faelder - Tour 2019 01.05. Fürth, Stadthalle 02.05. Wiesbaden, Schlachthof 04.05 Hannover, Swiss Life Hall 05.05. Oberhausen, Turbinenhalle Vorverkaufsstart am 10.10.18 um 10:00, Karten unter www.metal-hammer.de/tickets. Volle Kraft…