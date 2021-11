METAL HAMMER präsentiert: Ghost

Es ist so weit: Ghost kündigen ihre bislang größte UK- und Europatournee an. Von April bis Mai 2022 möchten die Grammy-Gewinner ihre düstere Extravaganz in den Arenen verbreiten. Die aktuell angekündigte „Imperatour – Europe 2022“ beginnt auf der britischen Insel, bevor das europäische Festland beehrt wird.

Empfehlung der Redaktion Ghost veröffentlichen neue Single ‘Hunter’s Moon’ Okkult Metal Ghost reichen mit ‘Hunter's Moon’ endlich mal wieder frisches Liedgut an. Geschrieben hat Tobias Forge den Song für einen Kinofilm. Bei allen Shows werden Uncle Acid & The Deadbeats sowie Twin Temple als Supportbands aufspielen. Zuletzt präsentierten Ghost ihren ersten neuen Song seit zwei Jahren. Am 30.9.2021 wurde ‘Hunter’s Moon’ veröffentlicht. Das von Regisseurin Amanda Demme inszenierte Video ist jedoch kein Vorbote eines neuen Studioalbums, sondern Teil des zugehörigen Soundtracks des Kinofilms ‘Halloween Kills’. Das Stück erscheint am 21. Januar 2022 als 7″-Single bei Loma Vista Recordings.

Neben der Europatournee werden Ghost im Januar/Februar 2022 zusammen mit Volbeat eine Co-Headlinertour durch 26 Städte der USA bestreiten.

Ghost + Uncle Acid & The Deadbeats + Twin Temple

19.04. Köln, Lanxess Arena

21.04. Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

22.04. Frankfurt, Festhalle

15.05. Hannover, ZAG Arena

16.05. München, Olympiahalle

