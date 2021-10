Ghost veröffentlichen neue Single ‘Hunter’s Moon’

Ghost am 19. April 2017 in Mailand

Ghost haben gerade eine neuen Track rausgehauen. Das von Regisseurin Amanda Demme inszenierte Video zu ‘Hunter’s Moon’ könnt ihr euch direkt unten anschauen. Allerdings ist das Stück kein Vorbote eines neuen Studioalbums, sondern als Teil des zugehörigen Soundtracks der Vorbote des Kinofilms ‘Halloween Kills’. Der Horrorstreifen läuft am 21. Oktober in den Lichtspielhäusern an.

Fruchtbare Zusammenkünfte

‘Hunter’s Moon’ wurde eigens für den Grusel-Blockbuster komponiert. So besuchte Ryan Turek, der Vizepräsident der Spielfilmentwicklung bei Blumhouse Productions (‘Get Out’, ‘Insidious’, ‘The Purge’) das Ghost-Konzert am 16. November 2018 in Los Angeles. Dort traf er sich obendrein mit Band-Boss Tobias Forge. Die beiden vertieften anschließend ihre Beziehung und ihr Vorhaben bei diversen Begegnungen — Forge unterhielt sich sogar mit ‘Halloween Kills’-Regisseur David Gordon Green am Set der Dreharbeiten.

Der Track ‘Hunter’s Moon’ wird dann während des Abspanns von ‘Halloween Kills’ zu hören sein. Am 22. Januar 2022 erscheint das Lied überdies als schicke Vinyl-Single über die Plattenfirma Loma Vista Recordings. Auf der B-Seite ist dann mit „Halloween Kills (Main Title)“ das das Hauptthema des Film zu hören, das von John Carpenter, Cody Carpenter und Daniel Davies eingespielt und produziert wurde. An ‘Hunter’s Moon’ haben darüber hinaus noch zwei Gastmusiker mitgewirkt: Opeth-Gitarrist Fredrik Åkesson sowie The Soundtrack Of Our Lives-Gründer und -Pianist Martin Hederos.

