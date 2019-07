METAL HAMMER präsentiert: Hammerfall

Reckt eure geballten Fäuste gen Himmel und stimmt schon mal ‘Hearts On Fire’ an – die Schweden von Hammerfall gehen Anfang 2020 auf ausgedehnte Europatour! Sänger Joacim Cans, Gitarrist Oscar Dronjak und Co. kommen nicht nur mit ihrem neuen Studioalbum DOMINION im Gepäck, das am 16. August veröffentlicht wird. Das Quintett bringt auch zwei hochkarätige Vorbands mit: Zum einen fahren die finnischen Durchstarter Battle Beast mit, zum anderen sind Serious Black mit von der Partie.

Frontmann Joacim Cans freut sich schon auf die anstehende Konzertreise: „,Gut ist nicht gut genug, es muss großartig sein’, trifft als Leitsatz auch auf unsere bevorstehende Europatour zu. Nicht genug damit, dass wir mit Battle Beast eine der vielversprechendsten jungen Metal-Bands als Special Guest im Gepäck haben, wir werden zusätzlich von Serious Black unterstützt. Die Venues in vielen Städten werden hochgestuft. Wir werden in Arenen spielen, wo wir die größte und beeindruckendste Tourproduktion unserer Geschichte auffahren werden. Wir können es kaum erwarten, die großartigen Hammerfall Fans in ganz Europa zu treffen! Wenn Ihr nächstes Jahr nur zu einem einzigen Konzert gehen könnt, dann sollte es auf dieser Tour sein!“

Über ihr insgesamt elftes Werk DOMINION berichtet Dronjak: „Auf viele Arten bietet dieses Album klassische Hammerfall. Wir hatten uns nicht vorgenommen, einen Nachfolger der vorherigen Platte zu machen. Stattdessen ist es eine Mischung aus den Stärken all unserer Scheiben und allem, was uns an diesen Punkt geführt hat. Je mehr ihr hört, desto überraschter werdet ihr sein. Ich bin damit sehr glücklich.“ Cans ergänzt: „DOMINION ist ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Album mit allen Elementen, die es braucht, um das perfekte Heavy Metal-Album zu machen.“

Schöpferisch und erquickend

Der Schreibprozess sei diesmal besonders gewesen, findet Joacim. „In der Regel machen wir alles in Kreisläufen – Schreiben, Aufnehmen, Promotion, Veröffentlichung, Tournee, Festivals und von vorne. Dieses Mal haben wir zwischen Tourneen, während Tourneen und nach Tourneen geschrieben. Es fühlte sich sehr kreativ an und war zur gleichen Zeit tatsächlich erfrischend. Wir waren unter viel weniger Druck. Und aus diesem Grund hatten wir mehr Zeit um an jedem einzelnen Stück zu Arbeiten sowie den Luxus Demos reifen zu lassen.“

METAL HAMMER präsentiert:

Hammerfall + Battle Beast + Serious Black

30.01. Bremen, Aladin*

31.01. Hamburg, Sporthalle

01.02. Osnabrück, Hydepark

02.02. Oberhausen, Turbinenhalle

06.02. Saarbrücken, Garage

07.02. München, Tonhalle

08.02. Kaufbeuren, All Kart Halle

11.02. Langen, Stadthalle

12.02. Leipzig, Werk 2

14.02. Bamberg, brose Arena

15.02. Ludwigsburg, MHP Arena

16.02. CH-Pratteln, Z7

21.02. A-Graz, Orpheum

22.02. A-Wien, Gasometer

23.02. Berlin, Huxleys

*nur Serious Black / Special Guest tba.

