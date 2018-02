METAL HAMMER präsentiert: Impericon Festival Leipzig

„DEAR FRIENDS, WE HAVE DECIDED TO TAKE A BREAK AFTER THESE UPCOMING SHOWS. THANK YOU ALL FOR YOUR LOVE & SUPPORT. YOURS TRULY, BSF“

Mit diesen Worten verabschiedeten sich Boysetsfire Ende März 2016, ein halbes Jahr nach dem Release ihres sechsten Albums BOYSETSFIRE, in eine längere Pause, die erst Anfang Februar 2018 mit den Shows um das eigene „Family First Festival“ ihr Ende fand.

Die drei ausverkauften Konzerte in drei unterschiedlichen Kölner Locations zeigten, wie groß die Sehnsucht der Fans auch 24 Jahre nach Gründung der Band (mit einer Unterbrechung von 2007 bis 2010) noch ist.

Umso mehr freuen wir uns, dass Boysetsfire ihre Pause im April nochmals unterbrechen werden – für eine Show beim Impericon Festival in Leipzig, dem größten Indoor-Core-Festival Europas (das in diesem Jahr übrigens erstmals in acht Jahren Festival-Geschichte die Marke von 20 Bands im Line-up knackt).

Finale Line-ups für alle Städte

Nachdem für Leipzig und München bereits 65 Prozent aller Tickets weg sind und auch die anderen Städte bald nachziehen werden, ist es Zeit, die finalen Line-ups zu präsentieren. Neu im Billing sind unter anderem Rings Of Saturn mit ihrem „Aliencore“-Death Metal in Leipzig und München.

„Heavy Pop Punk“ made in Karlsruhe kommt mit Grizzly nach Oberhausen, außerdem am Start: Polaris in Leipzig, The Plot In You in Leipzig und München sowie Oceans Ate Alaska in Solothurn – drei Bands, die im Rahmen der „Second Wave Of Metalcore“ aktuell für Aufsehen sorgen.

METAL HAMMER präsentiert:

Impericon Festival Leipzig 2018

mit Heaven Shall Burn, Boysetsfire, Eskimo Callboy, Comeback Kid, Silverstein, Neaera, Bury Tomorrow, Lionheart, Attila, Any Given Day, Alazka, Knocked Loose, We Came As Romans, Obey The Brave, Rings Of Saturn, Boston Manor, Novelists, Polaris, The Plot In You + dem Gewinner des Next Generation-Nachwuchswettbewerbs.

