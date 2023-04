METAL HAMMER präsentiert: In Extremo auf Wintertour

auch interessant

In Extremo haben dieses Jahr wieder viel vor. Von Juni bis Anfang September sind die Mittelalter-Rocker erneut auf traditioneller Burgentour. Des Weiteren schraubt das Sextett derzeit eifrig im Berliner Studio an seinem 13. Longplayer, wie man in den Sozialen Medien nachlesen kann (siehe unten). Doch damit nicht genug: Die Musiker werden auch Ende 2023 auf den Live-Bühnen stehen — im Rahmen ihrer Wintertour.

So viel mehr als Musik

Von Ende November bis Ende Dezember tingeln In Extremo dann durch 13 deutsche Städte sowie eine Schweizer Stadt. Und damit ihre Fans auch vor dem Haupt-Act ansprechend unterhalten werden, haben Micha Rhein aka Das Letzte Einhorn und Co. zwei vielversprechende Support-Bands engagiert. So schicken sich die finnischen Polka-Metaller Korpiklaani und die hessischen Folk-Rocker Rauhbein an, dem Publikum fachgerecht einzuheizen.

Seit fast 30 Jahren faszinieren In Extremo mit ihrer mitreißenden Energie, die in Vollendung aus ihrer ureigenen Mischung entsteht. Zwischen historischen Einflüssen und dem gewaltigen Sound ihrer Metal-Gitarren, zwischen mittelalterlichen Instrumenten, folkloristisch-archaischen wie auch modernen Rhythmen, Mitsinghymnen in hochdeutscher und mundartlicher Sprache, zwischen reinstem Vollgas und Gänsehaut-Melodien entsteht so viel mehr als Musik. Es ist eine Atmosphäre, ein Gefühl, eine Verbindung, die sie so einzigartig wie erfolgreich macht und mit den Fans live gelebt werden will.

METAL HAMMER präsentiert:

In Extremo Wintertour 2023

24.11. Rostock, Moya

25.11. Bremen, Pier 2

02.12. Berlin, Columbiahalle

07.12. Dresden, Alter Schlachthof

08.12. Nürnberg, KIA Metropol Arena

14.12. Bielefeld, Lokschuppen

15.12. Leipzig, Haus Auensee

16.12. Hannover, Swiss Life Hall

21.12. CH-Pratteln, Z7

22.12. Stuttgart, Porsche Arena

27.12. München, Zenith

28.12. Wiesbaden, Kulturzentrum Schlachthof

29.12. Erfurt, Messehalle

30.12. Köln, Palladium

Karten zur Tour könnt ihr hier erwerben.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.