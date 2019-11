METAL HAMMER präsentiert: Iron Maiden

Das wird Dich auch interessieren





Iron Maiden werden 2020 auf dem letzten Abschnitt ihrer „Legacy Of The Beast“-Tour für eine Reihe von Shows nach Europa zurückkehren, einschließlich vier Terminen in Deutschland. Am 9. Juni auf der Bremer Bürgerweide, am 10. Juni im RheinEnergieSTADION in Köln – beide Städte wurden von der Band nicht mehr seit den 1990ern besucht.

Außerdem eine Rückkehr zur Waldbühne Berlin am 23. Juni und eine Show in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena am 18. Juli, die erste Stadion-Show der Band in dieser Stadt, in der sie zum letzten Mal 2011 auftrat. Special Guests bei diesen Shows sind: in Bremen Disturbed mit Airbourne im Vorprogramm und in Köln, Berlin und Stuttgart Airbourne zusammen mit Lord Of The Lost.

Wie üblich wird es einen exklusiven Vorverkauf für Mitglieder des Iron Maiden-Fanclubs ab Montag, dem 11. November 2019 – 10.00 Uhr geben. Vollständige Informationen zum Kartenverkauf gibt es auf www.ironmaiden.com.

Iron Maiden: Vorfreude auf Deutschland

Seit dem Auftakt der Tournee letztes Jahr hat die Band 39 Länder auf der ganzen Welt besucht und für fast zwei Millionen Fans gespielt, unter anderem als Headliner auf dem legendären Rock-In-Rio-Festival in Brasilien vor 100.000 Zuschauern.

Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson sagt dazu: „Die Legacy-Tournee war bisher ein fantastisches Erlebnis und die allgemeine Reaktion auf die Bühnen-Show und all die verrückten Requisiten (und Eddie!), mit denen ich spielen darf, war einfach phänomenal. Die ganze Band hatte so viel Spaß und wir freuen uns wahnsinnig darauf, nach Deutschland zurückzukommen und noch mehr unserer Fans zu erreichen.“

Diese Show, randvoll gepackt mit Hits und Publikumsfavoriten aus der gesamten Laufbahn der Band, hat für jeden etwas zu bieten, egal, ob man Hardcore-Maiden-Fan oder gelegentlicher Konzertbesucher ist.

METAL HAMMER präsentiert:

Iron Maiden + Airbourne (*) + Disturbed (#) + Lord Of The Lost ($)

09.06. Bremen, Bürgerweide (*)(#)

10.06. Köln, RheinEnergieSTADION (*)($)

23.06. Berlin, Waldbühne (*)($)

18.07. Stuttgart, Mercedes-Benz Arena (*)($)

Karten zur Tour ab 15.11.2019, 10 Uhr, unter www.metal-hammer.de/tickets.