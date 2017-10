METAL HAMMER präsentiert: Joey Jordison’s Vimic

Neustart für Vimic, die neue Band des ehemaligen Slipknot-Drummers Joey Jordison: Die für März 2017 geplante und dann verschobene erste Deutschlandtournee wird jetzt im November nachgeholt. Soeben haben Vimic zwei Clubshows bestätigt, und das Debüt „Open Your Omen“ ist für Frühjahr 2018 angekündigt.

Nach dem Abschied von Slipknot im Dezember 2013 und der Überwindung einer seltenen Nervenkrankheit gab Joey Jordison 2016 die Gründung einer neuen Band bekannt: Mit dem Sänger Kalen Chase Musmecci und den beiden ehemaligen Scar The Martyr-Mitgliedern Jed Simon (Gitarre, ex-Strapping Young Lad) und Kyle Konkiel (Bass, ex-In This Moment) sowie Keyboarder Matthew Tarach und Gitarrist Steve Marshall nahmen Vimic in den Sound Farm Studios in Jamaica/Iowa ihr Debütalbum OPEN YOUR OMEN auf, das im Frühjahr 2018 erscheinen soll.

