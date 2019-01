METAL HAMMER präsentiert: Mastodon + Kvelertak + Mutoid Man

Als eine der international respektiertesten und einflussreichsten Heavy-Rock-Bands ihrer Generation treiben sich Mastodon musikalisch, lyrisch sowie kompositorisch immer weiter nach vorne und sind so zu ihrem eigenen musikalischen Genre gewachsen.

Das aktuelle Album EMPEROR OF SAND (Review hier) wurde für den Titel ‚Sultan’s Curse‘ mit dem Grammy Award 2018 in der Kategorie „Best Metal Performance“ ausgezeichnet, das Album EMPEROR OF SAND in der Kategorie „Bestes Rock Album“ nominiert.

Die Europatournee beginnt am 14. Januar 2019 in Belfast/Nordirland und endet am 17. Februar in Lissabon/Portugal. Unterstützt werden Mastodon bei allen Terminen von Kvelertak und Mutoid Man. Auch wird Neurosis-Mitbegründer Scott Kelly wieder mit von der Partie sein und gemeinsam mit Mastodon auftreten.

Zu Ehren des langjährigen Managers Nick John, der letzten Monat an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist, spenden alle Veranstalter der Tournee an eine der folgenden drei Wohltätigkeitsorganisationen, die TJ Martel Foundation, die Hirshberg Foundation für Pankreaskrebsforschung und das Pankreaskrebs-Aktionsnetzwerk.

METAL HAMMER präsentiert:

Mastodon + Kvelertak + Mutoid Man – Tour 2019

30.01. Wiesbaden, Schlachthof

31.01. Hamburg, Docks

06.02. Hannover, Capitol

07.02. Oberhausen, Turbinenhalle

Wir verlosen 2×2 Tickets pro Deutschlandtermin der Mastodon-Tournee!

