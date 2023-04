METAL HAMMER präsentiert: Metallica Release-Events

Am 14. April veröffentlichen Metallica bekanntlich ihr elftes Studiowerk 72 SEASONS. Die Fans hat die Band mit dem Vorab-Release von vier Songs – ‘Lux Æterna’, ‘Screaming Suicide’, ‘If Darkness Had A Son’ und dem Titeltrack – schon auf die Platte eingeschworen. Doch damit nicht genug: Zum Erscheinen des Album steigen in diversen deutschen Städten großartige Release-Events.

Tolle Verlosung

So geht es am Veröffentlichungstag selbst, dem 14. April, in Augsburg, Dresden, Leipzig, München, Nürnberg und Würzburg zur Sache. Am 15. April findet das 72 SEASONS-Event in Oberhausen statt. Und am 22. April dürfen sich die Berliner und Kölner Metalheads über die Release-Party freuen. Neben der Vorstellung des neuen Albums erwartet die Besucher das volle Brett Metallica „inklusive einer geilen Verlosungsaktion“, wie es von Veranstalterseite heißt. METAL HAMMER präsentiert das Ganze und verlost in diesem Zuge 5 x 2 Plätze pro Stadt. Wer bei der Verlosung mitmachen will, schreibt einfach eine Mail an online@metal-hammer.de (Betreff: Metallica-Party, schreibt in die Mail in welcher Stadt ihr gerne zur Party möchtet; Einsendeschluss: 12.04.2023).

Das knapp 77 Minuten lange und 12 Songs starke Album 72 SEASONS wurde von Greg Fidelman zusammen mit James Hetfield und Lars Ulrich produziert und handelt von den ersten 18 Jahren eines Lebens – den ersten 72 Jahreszeiten – in denen „unser wahres oder falsches Selbstbild geprägt wird“, so Hetfield. „72 SEASONS kam aus einem Buch über Kindheit. Es geht im Grunde darum, die Kindheit als Erwachsener zu verarbeiten. Und die 72 Jahreszeiten stehen für die ersten 18 Lebensjahre. Wie man sich entwickelt, wächst, reift. Wie man seine eigenen Ideen und seine Identität nach diesen 72 Jahreszeiten entwickelt. Manche Dinge sind schwieriger als andere. Manches wird man nicht wieder los, das trägt man für den Rest seines Leben mit sich herum. Bei manchen Sachen kann man jedoch das Band zurückspulen und eine neue Aufnahme im Leben machen.“

METAL HAMMER präsentiert:

Metallica 72 SEASONS Release-Events

14.04. Augsburg, Rockfabrik

14.04. Dresden, Katy’s Garage

14.04. Leipzig, Darkflower

14.04. München, Backstage

14.04. Nürnberg, Mississippi Queen

14.04. Würzburg, Labyrinth

15.04. Oberhausen, Helvete

22.04. Berlin, Frannz Club

22.04. Köln, LMH

