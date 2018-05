METAL HAMMER präsentiert: Sinsaenum

Düsteren Psychedelic Rock bringen Uncle Acid And The Deadbeats und L.A. Witch gegen Ende des Jahres auf die deutschen Bühnen.

Die englischen Rocker Uncle Acid And The Deadbeats arbeiten derzeit an ihrem fünften Studioalbum, dem Nachfolger zu ihrem 2015 veröffentlichten THE NIGHT CREEPER. Ihren musikalischen Mix aus Doom-, Glam- und Psychedelic-Rock reichert die Band auf ihren Platten zudem mit finsteren Gestalten zu einem Konzept an. So handelte MIND CONTROL (2013) von einem Anführer aus den Bergen, der seine Anhänger mithilfe von Drogen, Liebe, Gewalt und Einschüchterung einer Gehirnwäsche unterzieht. Man darf gespannt sein, wie das Ganze auf der Bühne umgesetzt wird. US-Hexen Unterstützt werden Uncle Acid von den drei Damen der Band L.A. Witch. Das Trio aus Los Angeles veröffentlichte im…