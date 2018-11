METAL HAMMER präsentiert: Subway To Sally

Wer nicht genug Subway To Sally kriegen kann, darf sich aufs Frühjahr freuen. Zunächst stehen zwar erst einmal die nunmehr zehnten Eisheiligen Nächte an, doch im März 2019 wollen die Mittelalter-Metaller schon wieder zwei neue Vorhaben umsetzen: Einerseits bringen Eric Fish und Co. ein frisches Studioalbum namens HEY! heraus, andererseits gehen die Musiker damit sogleich auf Tour. Via Facebook schreibt die Band selbst:

„Fast fünf Jahre sind seit der letzten Veröffentlichung eines regulären Studioalbums vergangen. Nun melden wir uns mit einem lauten HEY! Zurück. Unser 13. Studioalbum wird Anfang März erscheinen. Zurzeit laufen die Arbeiten im Studio auf Hochtouren, aber schon jetzt können wir versprechen, dass wir euch mit HEY! (abermals) überraschen werden. Um die noch verbleibende Zeit zur Veröffentlichung zu verkürzen, werden wir am 6. Dezember einen ersten Song samt dazugehörigem Video veröffentlichen. Ab diesem Tag kann dann das gesamte Album auch vorbestellt werden.“

Nach den winterlichen Indoor-Show im Rahmen der Eisheiligen Nächte lassen Subway To Sally also nicht locker und halten das Gaspedal durchgedrückt. Während die Produktion der neuen Platte in die Endphase geht, erlauben sich die sieben Musiker noch einen kleinen Trip über den Atlantik:

Flucht ins Warme

Ende Januar heißt es für die Formation „Lift Off“ nach Miami beziehungsweise Fort Lauderdale, von wo aus die Metal-Kreuzfahrt „70.000 Tons Of Metal“ in See sticht. Diesmal geht die laute Fahrt durch die Karibik Richtung Haiti. METAL HAMMER ist bereits gespannt, wie die deutschsprachigen Mittelalter-Sounds von Eric Fish, Bodensky, Simon, Ingo Hampf, Sugar Ray, Simon Michael und Ally Storch bei dem internationalen Publikum ankommen.

Toursupport: Majorvoice