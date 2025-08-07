Tarja feiert die größten Songs ihrer Karriere – mit Gänsehautmomenten aus ihrem gesamten Solo-Repertoire und ausgewählten Nightwish-Klassikern. Die Ausnahmesängerin präsentiert dabei ihr aktuelles Best Of-Album in einem epischen Liveset, das ihre musikalische Reise eindrucksvoll zusammenfasst. Noch einmal erleben Fans die Magie dieser besonderen Song-Auswahl – bevor Tarja in eine neue kreative Phase aufbricht.

METAL HAMMER präsentiert:

Tarja „Living The Dream – The Hits“ Tour 2026

07.02. A-Innsbruck, Music Hall

09.02. Würzburg, Posthalle

11.02. Wetzlar, Event Werkstatt

12.02. Memmingen, Kaminwerk

13.02. Stuttgart, LKA-Longhorn

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 08.08.2025)

—

