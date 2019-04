METAL HAMMER präsentiert: The Darkness

The Darkness sind ein Phänomen. Die größten Erfolge feierten die Briten mit ihrem 2003 veröffentlichten Debüt PERMISSION TO LAND, extravaganten Spandex-Outfits und nicht minder schillerndem Hard Rock mit Falsett-Zwischentönen. Kürzlich vermeldeten die vier Musiker um Frontmann Justin Hawkins: EASTER IS CANCELLED. Gerade rechtzeitig kurz vor Ostern, aber das Studioalbum, um das es geht, erscheint erst im Oktober. Anfang 2020 kommen The Darkness dann auf Tour.

Aufstieg, Fall und Rückkehr von The Darkness haben alle Zutaten einer klassischen Rock-Oper: Eine unzeitgemäße Hard Rock-Kapelle aus Lowestoft findet ihren Weg in die Pubs von Camden und erlangt über Mundpropaganda eine so große Fangemeinde, dass sie auch ohne Plattenvertrag ganze Theater füllt. Über Nacht werden sie zu Stars, und ihr Debütalbum geht mit drei Millionen verkauften Einheiten durch die Decke. Es folgt der von Kontroversen begleitete Rauswurf ihres Bassisten während der Aufnahmen zum zweiten, ebenfalls mit Platin ausgezeichneten Album ONE WAY TICKET TO HELL… AND BACK. Und man erlebt einen Sänger, der sich in seinem neuen Ruhm nicht zurechtfindet, aussteigt und mit seinem Bruder bricht, mit dem er einst The Darkness gründete.

Die nächsten Jahre verbrachten die Mitglieder mit diversen Bandneugründungen, die jedoch die große Magie, die The Darkness stets ausgezeichnet hatte, vermissen ließen. Die Versöhnung zwischen Justin Hawkins und seinem Bruder Dan führte 2010 zur Wende. Mit den Urmitgliedern, Bassist Frankie Poullain und Drummer Ed Graham, gingen The Darkness 2011 ins Studio und entdeckten ihre intensive, gemeinsame Chemie erneut wieder. Innerhalb weniger Sessions entstanden die Grundzüge des Albums HOT CAKES.

In anhaltend guter Form

Seither ist das Quartett nicht mehr wegzudenken aus dem globalen Hardrock-Olymp. Sie touren ebenso fleißig wie in ihren Anfangstagen und verzücken die Rockgemeinde mit unnachahmlich schweißtreibenden Shows und grandiosen Alben wie zuletzt LAST OF OUR KIND (2015) und PINEWOOD SMILE (2017). Seit 2014 werden die Clubs und Festivals mit dem neuen Drummer Rufus Tiger Taylor in Schutt und Asche gelegt, und so darf auch für die kommende UK und Europa Tour nur Großes erwartet werden.

08.02. München, Technikum

11.02. Nürnberg, Hirsch

12.02. Berlin, Kesselhaus

20.02. Hamburg, Markthalle

21.02. Köln, Essigfabrik

25.02. Frankfurt, Batschkapp

Tickets gibt es ab 12.4.2019 unter www.metal-hammer.de/tickets.