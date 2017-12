METAL HAMMER präsentiert: Weltturbojugendtage 2018

Im kommenden Jahr wird alles anders und doch bleibt fast alles gleich. Die Konzerte der 14. Weltturbojugendtage finden 2018 am 31.08. & 01.09. in der Großen Freiheit 36 in Hamburg unter dem Motto „Metal meets Punk/Hardcore“ statt. Als Headliner werden Sodom und Smoke Blow auftreten!

Den Metal-Tag (31.08.) komplettieren die Death/Doom- Legende Asphyx aus Holland und die süddeutschen Thrasher Traitor. Den Punk/Hardcore-Tag (01.09.) eröffnen Alien Weaponry, der Geheimtipp aus Neuseeland, die ihren harten Sound mit Texten auf Maori untermalen.

The Boatsmen aus Schweden werden als eine der neuen Lieblingsbands der Turbojugend gehandelt, was Hard Action aus Finnland schon von sich behaupten können. Als Co-Headliner treten dann die seit Jahren gewünschten Imperial State Electric auf!

Sodom + Smoke Blow + Asphyx + Imperial State Electric + Hard Action + The Boatsmen + Traitor + Alien Weaponry

31.08.-01.09. Hamburg, Grosse Freiheit 36

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.