METAL HAMMER präsentiert: While She Sleeps

While She Sleeps, live, 01.11.2014, Bochum

While She Sleeps teilen nicht nur aus, sie erzählen Geschichten. Core von der Straße, nicht vom Reißbrett. Nachdem sie zu Debützeiten (vielleicht zu sehr) in den Himmel gelobt wurden, machte sich auf dem zweiten Album BRAINWASHED (2015) Verkrampfung breit.

Viel lockerer und authentischer kommt das aktuelle Album YOU ARE WE daher: Viel Refused-Punk, eine Prise Bring Me The Horizon-Frechheit, diverse Parkway Drive-Chöre und ganz viel While She Sleeps. Anfang August könnt ihr euch live davon überzeugen – METAL HAMMER präsentiert natürlich.

METAL HAMMER präsentiert:

WHILE SHE SLEEPS

08.08. Berlin, Musik & Frieden

