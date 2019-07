METAL HAMMER präsentiert: While She Sleeps

Mit vier weltweit gefeierten Alben haben sich While She Sleeps international als feste Größe des Metalcore etabliert. Mit kunstfertig komponierten, enorm druckvollen und progressiven Songs definiert das Quintett aus Sheffield, wie moderner Metalcore der Gegenwart zu klingen hat. Zuletzt auf SO WHAT?, auf dem die Engländer viele neue Stil-Nuancen sowie überraschende Exkursionen in elektronische Klänge integriert haben. Damit stiegen Lawrence Taylor und Co. hierzulande erstmals in die Top Ten der Album-Charts ein.

Anfang 2010 veröffentlichten While She Sleeps mit THE NORTH STANDS FOR NOTHING ihre erste EP – und gingen damit im Gepäck sogleich auf Europatour gehen und mit Bring Me The Horizon auf US-Tournee. In diesem Tempo ging es seither weiter: 2012 erschien ihr Debüt THIS IS THE SIX. Parallel ging die Formation im Sommer auf internationale Festival-Tournee. So wurden sie zwei Mal auf die VANS Warped Tour eingeladen, tourten mehrfach durch Europa und die USA und seit der zweiten Platte BRAINWASHED auch regelmäßig in Asien und Australien.

Seit ihrem dritten, komplett via Crowdfunding finanzierten Werk YOU ARE WE zählen While She Sleeps auch in den USA zur Oberliga des zeitgenössischen Metal. Die Band dankte es ihnen durch noch mehr Konzerte sowie mit einem Album, das in allen Belangen noch deutlicher und zwingender ist. Mit Erscheinen ihrer jüngsten Scheibe SO WHAT? setzt sich die Erfolgsgeschichte der Sheffielder konsequent fort.

so what? von WSS jetzt auch amazon ordern!

Zusätzlicher Anreiz für den Besuch ihrer ohnehin stets kompromisslos energetischen Liveshows, findet sich in den spannenden Special Guests der kommenden Termine: While She Sleeps haben zwei US-amerikanische Bands von der Ostküste mit dabei, die das Genre Metalcore kaum unterschiedlicher interpretieren könnten. Während sich die New Yorker Every Time I Die in gut zwei Jahrzehnten und auf acht Alben den weltweiten Ruf als ungeschlagene Kings des ‚Southern Rock-Metalcore‘ erspielten, mischen die aus Boston stammenden Vein dem Genre, auf bis zu 200 Livekonzerten pro Jahr, kompromisslosen Hardcore-Punk, Drum’n’Bass und gesampelte Horrofilm-Soundtracks bei.

METAL HAMMER präsentiert:

While She Sleeps

+ Every Time I Die + Vein

18.01.20 Köln, Live Music Hall

19.01.20 München, Backstage Werk

22.01.20 Wiesbaden, Schlachthof

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

Promo

Anzeige iPhone XR für 1 €* im Tarif MagentaMobil L mit Top-Smartphone 6,1″ Liquid Retina Display

leistungsstarker Smartphone Chip

revolutionäres Kamerasystem Bei der Telekom bestellen