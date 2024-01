Die Jahresrückblicke von WELT TV und ZDFinfo stehen 2023 im Zeichen des Rock und Metal. Dieses TV-Programm solltet ihr nicht verpassen.

Ein weiteres Jahr geht zu Ende. ZDFinfo und WELT TV schwelgen dieses Mal besonders in Erinnerungen... Nicht bloß an die vergangene Festival-Saison, auch an die Erfolgsgeschichten der wohl namhaftesten Hard 'n' Heavy-Größen unserer Zeit. Hier geht's zur Übersicht des TV-Jahresrockblicks 2023: ZDFinfo porträtiert Kult-Figuren des Rock und Metal Am Mittwoch, den 29. Dezember, startet ab 09:40 Uhr der ZDFinfo-Marathon der audiovisuellen Biografien renommierter Musikschaffender aus den Hard 'n' Heavy-Sphären – so lässt der Titel des Formats bereits erahnen. Den Anfang macht ‘The Story Of Alice Cooper’, die im weiteren Verlauf von den ruhmreichen Historien von Kiss, Guns N' Roses, Bon…