Metal im TV: Saltatio Mortis auf Kabel 1

Foto: Nadine Volz. All rights reserved.

Heute Abend wird es endlich mal wieder richtig laut im Fernsehen! Auf Kabel Eins kann der geneigte Metal-Fan nämlich einen exklusiven Auftritt von Saltatio Mortis bestaunen. Die Aufnahme entstand im Zuge der recht neuen Kneipenkonzert-Reihe, bei der bisher nur die Schlaftabletten von Sportfreunde Stiller auftreten durften. Ein Grund mehr also, am heutigen Abend des 26. Oktober um 23:20 auf Kabel Eins zu schalten. Zeitgleich wird die Show auch auf der Online-Plattform Joyn gestreamt und dort in der Mediathek verfügbar bleiben.

Die Kneipe, in der das ganze stattgefunden hat, ist auch nicht irgendeine Kaschemme. Nein, es handelt sich dabei um keine geringere Schenke als den Landgasthof in Wacken. Dort durften die Mittelalter-Rocker um Alea den Bescheidenen in intimer Atmosphäre einem überschaubaren Publikum einheizen. Welche Songs genau auf der Setlist standen, ist noch nicht klar. Aber bestimmt werden Hits wie ‘Heute Nacht’ oder ‘My Mother Told Me’ nicht im Repertoire fehlen!

Besser könnte der Zeitpunkt gar nicht sein, denn die Sendung kann direkt zum Vorglühen für die bevorstehende „Taugenichts“-Tour der Band genutzt werden. Falls ihr Saltatio Mortis also lieber in echt sehen wollt, könnt ihr die genauen Daten auf ihrer Website einsehen.

