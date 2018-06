‘The Salvation Kingdom’ ist eine neue Dokumentation über den verstorbenen Metallica-Bassisten Cliff Burton, die Hintergründe zu dessen Leben und Einflüssen beleuchtet.

Es gibt eine neue Dokumentation über den Metallica-Bassisten Cliff Burton, der am 27.09.1986 bei einem tragischen Busunglück während der "Master Of Puppets"-Tour in Schweden verstarb. Der 90-minütige Film namens ‘The Salvation Kingdom’ wurde von BurStock Productions veröffentlicht und kann über YouTube vollständig gesehen werden. Der Film enthält bisher unerzählte Geschichten über Burtons Leben und Tod, die von seiner älteren Schwester Connie Burton erzählt werden. Während des Films spricht sie unter anderem darüber, wie Cliff als Kind war, seine Gewohnheiten, Einflüsse und religiösen Überzeugungen. Seht hier die Dokumentation ‘The Salvation Kingdom’ über Cliff Burton: https://www.youtube.com/watch?v=_3_pHIk_DpM