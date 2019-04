Das lange angekündigte Metallica-Bier "Enter Night Pilsner" kommt endlich auf den Markt. Gebraut wird es von Stone Brewing in Berlin-Mariendorf.

Heute ist es endlich so weit: Das Metallica-Bier kommt in den Handel. Die "Four Horseman" hatten das "Enter Night Pilsner" schon vor einiger Zeit mit großem Brimborium angekündigt. Nun wird der geschmackige Gerstensaft, den Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett und Rob Trujillo in Kooperation mit der Stone Brewing-Tochter Arrogant Consortia herstellen, also in 30 europäischen Ländern "ausgerollt", wie es im Marketing-Sprech heißt. Die US-Metaller haben hierzu auch ein kurzes Video aufgenommen (siehe unten). Das Metallica-Bier ist ein dry-hopped (oder kaltgehopftes) Pils. Es soll nicht nur lecker sein und extrem gut runter gehen. "Auch Liebhaber von anspruchsvollen Bieren können sich auf ein ganz…