Metallica: Mögliches Soloalbum von Kirk Hammett

Ghost ziehen ihre ganz eigene Art und Weise, Bandnews zu verbreiten, mit viel Selbstironie weiterhin gnadenlos durch.

Am 9.9. erschien mit ‘The Accident’ der vierte Teil der unterhaltsam-amüsanten Videoclip-Reihe von Ghost, in welcher Sister Imperator einen Autounfall nur schwer verletzt übersteht, von Papa Nihil im Krankenhaus besucht wird und ihr einen ganz besonderen Wunsch erfüllen soll: https://www.youtube.com/watch?v=8m_xdjLSOe4 Und jetzt ist auch schon der nächste Film veröffentlicht: ‘Chapter Five: The Call’zeigt Sister Imperator nach wie vor dick verbunden im Krankenhaus liegend in einem Telefongespräch mit Papa Nihil, der gerade ein größes Geschäft verrichtet: https://www.youtube.com/watch?v=fjXUXkEF6EA