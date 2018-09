Metallica kommen 2019 mit der „WorldWired“-Tour erneut nach Europa

Zusammen mit der Bekanntgabe der Europa-Daten seiner "No More Tours 2"-Tournee präsentierte Ozzy auch gleich einen mega Support.

Im Rahmen der "No More Tours 2"-Weltreise hat Ozzy Osbourne nun die Europadaten veröffentlicht. Anfang 2019 wird der dann 70-Jährige Großbritannien, Deutschland, Skandinavien, die Schweiz, Italien und Spanien bereisen. https://www.facebook.com/OfficialJudasPriest/photos/a.387589858964/10156541267458965/?type=3&theater Begleitet werden der Madman und seine Mitmusiker Zakk Wylde (Gitarre), Tommy Clufetos (Schlagzeug), Adam Wakeman (Keyboard) und Rob "Blasko" Nicholson (Bass) dabei von keinen Geringeren als Judas Priest! Der offizielle Ticket-Vorverkauf beginnt am 7.9.2018 um 10 Uhr, anbei die genauen Daten: 30.1. IRL-Dublin, 3arena 1.2. UK-Nottingham, Motorpoint Arena 3.2. UK-Manchester, Manchester Arena 5.2. UK-Newcastle, Metro Radio Arena 7.2. UK-Glasgow, SSE Hydro 9.2. UK-Birmingham, Genting Arena 11.2. UK-London, O2 Arena 13.2.…