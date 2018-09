Metallica sind wieder nicht beim Super Bowl dabei und Fans sind stinksauer

Die Katze ist aus dem Sack: Maroon 5 werden beim Super Bowl LIII auftreten, der am 03. Februar 2019 stattfinden wird. Das ist eigentlich keine Meldung wert, dafür aber die wütenden Reaktionen von Metallica-Fans, die es einfach nicht wahrhaben wollen, dass „ihre“ Band schon wieder nicht beim Super Bowl auftreten darf.

Weiterlesen Nickelback verwirren Hörer mit gutem Metallica-Cover Nickelback haben es wirklich nicht leicht. Die Band mit den wahrscheinlich meisten Hatern kann auch mit einem durchaus überzeugenden Cover nicht wirklich punkten. Wir spulen ein wenig zurück: Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, warum Metallica eigentlich noch nie beim Super Bowl während der Halbzeit-Show gespielt haben. Schließlich ist Metallica eine der größten Metal-Bands der Welt. Es gab sogar mal eine Online-Petition, die mehr als 64.000 Unterschriften sammeln konnte. Doch auch das nützte nichts und die Profiliga NFL konnte bis heute nicht davon überzeugt werden, Metallica während des Super Bowls auftreten zu lassen.

Fans sind entsetzt

Die News, dass Maroon 5 beim Super Bowl spielen werden, war jetzt wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Erzürnte Fans nutzen Twitter, um sich darüber zu beschweren, dass Metallica es wieder einmal nicht geschafft haben.

Ein Fan ist gar so außer sich vor Wut, dass er vergessen hat, dass der Metallica-Song eigentlich ‚For Whom The Bell Tolls‘ heißt. Aber lest selbst:

„Ja, denn nichts passt mehr zum ‚Super Bowl‘ als fucking Maroon 5. Verdammt noch mal, holt euch Metallica, NFL! Ihr spielt ‚From [sic!] Whom The Bell Tolls‘ bei jeder Gelegenheit.“

Yes, cause nothing says "Super Bowl" like fucking Maroon 5. Fucks sake, get some Metallica, NFL! You blare "From Whom The Bell Tolls" whenever you could. https://t.co/8pfGMtC7kB — JamesCarlson@ThyGeekdomCon (@Hobohaymaker13) September 19, 2018

In einem anderen Tweet gibt er dann auch noch zu, dass er den Schlussstrich bei Maroon 5 zieht:

„Ich hatte kein Problem mit Bruno Mars und Justin Timberlake. Damit war ich cool. Aber Maroon 5, wirklich? Sie waren nicht mehr gut seit… schon immer!“

Actually, i was fine with Bruno Mars and Justin Timberlake, they i'm cool with. But Maroon 5, fucking really? They haven't been good since…. since! — JamesCarlson@ThyGeekdomCon (@Hobohaymaker13) September 19, 2018

Und ein anderer Fan schreibt auf Twitter:

„Wer auch immer für die Halbzeit-Show des Super Bowl verantwortlich ist, STINKT. Die Leute wollen Metallica“

Whoever is in charge of half-time super bowl entertainment SUCKS @nfl. The folks want Metallica https://t.co/WC1ASZpnOS — JonStonestreet (@johnstonestreet) September 19, 2018

Was soll man dazu noch sagen: Die Welt ist nicht fair und das Leben ist kein Streichelzoo. Apropos Streichelzoo: Dass Tiere streicheln ganz schön Metal sein kann, haben erst kürzlich Jamey Jasta und Howard Jones in einem Video eindrucksvoll bewiesen. Schaut es euch an. Und immerhin: Metallica durften bereits bei den Grammys 2017 auftreten – gemeinsam mit Lady Gaga.