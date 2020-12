Metallica: All Within My Hands Foundation

Am 14. November spielten Metallica in ihrem Hauptquartier ein in alle Welt gestreamtes Konzert. Sämtliche Ticket-Erlöse (über 1,3 Millionen US-Dollar) gehen an ihre All Within My Hands Foundation und damit zu hundert Prozent an wohltätige Zwecke. Geschäftsführer Dr. Edward H. Frank spricht über Arbeit und Ziele der Stiftung.

METAL HAMMER: Wie dürfen wir uns deine Arbeit vorstellen?

Dr. Edward H. Frank: Ich stelle sicher, dass die von uns unterstützten Organi­sationen das Geld richtig einsetzen. Wir wählen Initiativen aus, die das Geld nicht zur eigenen Organisation nutzen, sondern für klar definierte Projekte wie die Tafeln. Es ist unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass das Geld unserer Spender ankommt, wo es benötigt wird. Zudem versuchen wir, die Energie der Fans an Freiwilligentagen zu bündeln: Fans gehen zu ihren Tafeln und helfen mit. Unser Ziel wäre, das weltweit zu schaffen.

Metallica sind in Geldverteilung involviert

MH: Wie sind Metallica in diesen Prozess eingebunden?

Dr. Edward H. Frank: Sie sind nicht tagtäglich involviert, werden aber bei jeder Entscheidung, welche Organisationen wir unterstützen wollen, gefragt. Sie sind bei den Freiwilligen-Tagen dabei und unterbreiten Vorschläge, vor allem in Katastrophenfällen. Wir führen gute Diskussionen, wohin wie viel Geld gehen soll. Dafür pflegen wir eine Übersichtskarte. Die Band mag aus dem Raum San Francisco stammen, doch das meiste Geld in den letzten zwei Jahren ging nicht nach Kalifornien oder an die Westküste. Ihnen ist es wichtig, die Ziele der Stiftung zu erreichen.

MH: Welche Infrastruktur hat die Stiftung?

Dr. Edward H. Frank: Wir arbeiten vom Metallica-Hauptquartier aus und haben eine feste Mitarbeiterin, die wunderbare Renée Richardson. Als stellvertretende Direktorin arbeitet sie auf täglicher Basis. Ich arbeite nicht fest, sondern engagiere mich aus Liebe zur Band und dem, was wir tun. Unsere Kommunikation und die Organisation des Konzerts übernimmt Metallicas Stab. Es ist eine sparsame Stiftung: 2018 lagen unsere eigenen Ausgaben bei etwa 15.000 Dollar.

