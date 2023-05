Metallica in Hamburg: Alle Infos zu den Shows am Wochenende

Am Wochenende geht es für die Thrash-Fans im Norden von Deutschland in Hamburg zur Sache. Denn Metallica laden ins Volksparkstadion — und das gleich zwei Mal! Am Freutag, den 26. Mai sind Architects und die Mammoth WVH (die Band von Eddie Van Halens Sohn Wolfgang) als Support Acts am Start. Zwei Tage später am Sonntag, den 28. Mai eröffnen Epica (Five Finger Death Punch mussten krankheitsbedingt absagen) und Ice Nine Kills die Sause.

Aktuell laufen in der Hansestadt bereits die Aufbauarbeiten für die beiden Metal-Feste. Zu einer Terminkollision mit dem HSV kommt es hierbei nicht, da der derzeitige Fußball-Zweitligist auswärts beim Tabellenletzten in Sandhausen antritt. Es kann jedoch sein, dass der Hamburger Sport-Verein in die Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga muss — das Relegationsrückspiel würde am 5. Juni in Hamburg steigen. Für diesen Fall würde dann ein neuer Rasen im Volksparkstadion verlegt werden.

Anreise

Es ist sowohl möglich, mit dem Auto als auch den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Parkplätze gibt es mehr oder weniger direkt neben dem Stadion — hier wird dann eine geringe Gebühr fällig. Bei Heimspielen des HSV muss man 9 Euro fürs Parken löhnen. Wer mit den S-Bahn zu Metallica kommt, steigt entweder an den Stationen Eidelstedt oder Stellingen aus und hat dann noch jeweils etwa 20 Minuten zu Fuß zu bewältigen.

Setlists

Metallica schnüren — sofern kein Motto für die jeweilige Tour vorab festgelegt wurde — immer einen bunten Strauss mit Songs aus all ihren Schaffensphasen. Auf der aktuellen Konzertreise machten die „Four Horsemen“ bislang in Amsterdam und Paris Halt. In beiden Städten trat die Formation jeweils zwei Mal mit unterschiedlichen Setlists mit jeweils 16 Liedern auf — so wird es auch in Hamburg passieren.

Fragt sich nur, welche Stücke „Papa Het“ und Co. zu Gehör bringen werden. Ein große Zahl an Tracks führte die Gruppe zwei Mal auf, ergo: Hier kann man davon ausgehen, dass sie Metallica auch in Hamburg anbieten werden. Ein paar Songs wurden bei den vier Konzerten nur einmal gespielt — diese sind folglich zumindest nicht gesetzt. ST. ANGER sparten Metallica bisher komplett aus.

Bislang zwei Mal gespielte Metallica-Songs:

Orion

For Whom The Bell Tolls

Holier Than You

King Nothing

Lux Aeterna

Screaming Suicide

Fade To Black

Sleepwalk My Life Away

Nothing Else Matters

Sad But True

The Day That Never Comes

Ride The Lightning

Battery

Fuel

Seek & Destroy

Master Of Puppets

The Call Of Ktulu

Creeping Death

72 Seasons

If Darkness Had A Son

The Unforgiven

Whenever I May Roam

Harvester Of Sorrow

Moth Into Flame

One

Whiskey In The Jar

Enter Sandman

Bislang ein Mal gespielte Metallica-Songs:

Fight Fire With Fire

Cyanide

I Disappear

Blackened

Leper Messiah

Until It Sleeps

Welcome Home (Sanitarium)

You Must Burn!

Wetter

Laut den aktuellen Vorhersagen (Stand: 24. Mai 14.00 Uhr) wird es am Wochenende circa 17 Grad an der Elbe haben. Trotz bewölktem Himmel soll es aber trocken bleiben.

