Metallica investieren in TrillerNet

Metallica geben bekannt, dass sie nun zu den Investoren von TrillerNet zählen, der Muttergesellschaft von Triller, Verzuz, Triad Combat, Triller Fight Club, Fite und anderen führenden Medienmarken.

„Metallica teilen mit Triller die gleiche Leidenschaft, den Status Quo zu verändern. Wir sind begeistert, sie als Partner, Investoren und nun auch als Anteilseigner zu haben“, sagt Mahi de Silva, CEO von TrillerNet. „Metallica haben schon immer gerockt, und wir sehen dieses Signal als eine echte Anerkennung der Kraft des Triller-Effekts.“

Empfehlung der Redaktion „40 Years Of Metallica“-Konzerte bei Prime Video zu sehen Thrash Metal Metallica übertragen in Kooperation mit The Coda Collection, Amazon Music und Prime Video ihre beiden Shows zum 40. Band-Jubiläum. Die Nachricht über die Investition folgt auf die äußerst erfolgreiche Debüt-Veranstaltung von Trillers Triad Combat. Dabei traten Metallica am 27. November 2021 im Globe Life Field in Arlington, Texas, auf. Die revolutionäre Hybrid-Veranstaltung aus Boxen, MMA und Live-Musik zog ein volles Stadion an, und zeigte Kämpfe mit Derek Campos, Frank Mir, Matt Mitrione, Mike Perry und Kubrat Pulev. Produziert wurde die Show von dem preisgekrönten kreativen Kopf Nigel Lythgoe sowie dem Produzenten hinter ‘American Idol’ und ‘So You Think You Can Dance’. 2020 verkauften sich Trillers Triad Combat und Fight Club über 3.000.000-mal im Pay-Per-View-Verfahren. Damit gehört es zu den umsatzstärksten Kampfsport-/Entertainment-Plattformen.

„Die Musik von Metallica passt hervorragend zum Kampfsport. Und mit Triller haben wir den perfekten Partner gefunden“, erzählt Cliff Burnstein, Co-Manager von Metallica. „Die Veranstaltung hat uns die Augen für unzählige Möglichkeiten geöffnet, und wir sehen Großes für Triller voraus. Diese Investition steht für unser Vertrauen in eine gemeinsame Zukunft.“ Die Vertragsbedingungen sind jedoch vertraulich; was uns in dieser „gemeinsamen Zukunft“ genau erwarten wird, bleibt erst mal offen.