Metallica: James Hetfield gehört zu Richie Faulkners Lieblingsgitarristen

In Rahmen der Radiosendung „Wired In The Empire“ wurde Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner gefragt, wann er Metallica für sich entdeckte. „Ich glaube, das war in frühen Teenager-Jahren“, sagte der Musiker. „Als ich mich mit härterer Musik beschäftigte, Sachen wie ‘Painkiller’ von Judas Priest.“

Einflussreiches Vorbild

„Ich kann mich nicht erinnern, ob ich zuerst MASTER OF PUPPETS oder … AND JUSTICE FOR ALL hörte. Ich erinnere mich nur an das schwere Zeug von Metallica", führte Richie weiter aus. „Und natürlich ist […] James Hetfield für mich einer der fünf besten Gitarristen. Es ist die Art, wie er Riffs bastelt und spielt. Er war einfach ein gewaltiger Einfluss. Für mich ist er die Integrität von Metallica. Er ist der Frontmann, die Integrität, das Sprachrohr. Und ich bin ein großer Metallica-Fan."

Bemerkenswert an James Hetfields Spieltechnik findet Richie Faulkner vor allem dessen markantes Downpicking. „Das könnte ich nie so tun“, sagte Richie. „Ich suche immer nach Möglichkeiten, das zu umgehen und mir Ausreden auszudenken, warum ich es nicht kann. Aber ich habe eigentlich keine Ausrede, außer, dass ich ein fauler Junge bin. Er ist ein Meister darin und es erzeugt definitiv den charakteristischen Sound der Band.“

Im Interview kam außerdem das aktuelle Metallica-Album 72 SEASONS zu Sprache. Richie sagte: „Ich habe noch nicht alles davon gehört. Aber ich bin gespannt, es zu hören. Ich kenne einige der Singles, die sie veröffentlicht haben. Und sie machen ihr eigenes Ding, indem sie zu jedem Song ein Video veröffentlichen […]. Sie waren schon immer eine Band, die gegen den Strom schwimmt, und ich habe sie bewundert dafür. Aber ich liebe die Musik.“

